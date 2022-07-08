Севшего за руль пьяным полицейского осудили за гибель россиянина в Кореновске

Сбившего насмерть дорожного рабочего краснодарского полицейского осудили на шесть лет

Сбившего насмерть дорожного рабочего полицейского осудили на шесть лет в Кореновске: в результате наезда один россиянин погиб, и еще один получил серьезные травмы; полицейский сел за руль пьяным. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

По данным пресс-службы, участковый уполномоченный полиции Сиродж Мукумжанов в июле 2021 года сел пьяным за руль. В какой-то момент он выехал на левую полосу дороги, которая была закрыта для движения — на ней велся ремонт. Участковый не заметил двоих рабочих, которые в тот момент как раз выставляли пластиковые ограничители на дорогу; авто сбило обоих мужчин. Один из них погиб от полученных травм на месте происшествия, второй попал в больницу в тяжелом состоянии.

В суде полицейский признал вину и раскаялся в содеянном. В итоге суд дал ему шесть лет колонии общего режима, после освобождения он в течение трех лет не сможет заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортом. В счет компенсации материального и морального вреда с подсудимого взыскано более миллиона рублей.

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