Определены рискующие превратиться в пустыню регионы мира

Климатолог Семенов: опустынивание грозит части США, Северной Африке и Южной Америке

На фоне изменения климата и человеческого бездействия превратиться в пустыню рискуют Северная Африка, Южная Америка, юго-запад США, а также ряд других регионов мира. Находящиеся под угрозой части планеты определил климатолог, научный руководитель Института глобального климата и экологии имени академика Ю.А. Израэля Сергей Семенов, пишут «Известия».

«Если же брать безответственный сценарий, то есть мы продолжаем сжигать органическое ископаемое топливо, нефть, уголь, газ в большой количестве, продолжаем обогащать атмосферу парниковыми газами, так же резво, как мы это делаем сейчас, то у нас будут возникать регионы, где постепенно будет возникать дефицит воды. Вот, например, все Средиземноморье, это Северная Африка, это Ближний Восток, Средний Восток — они будут в зоне очень большого риска по уменьшению водных ресурсов и в некоторых случаях перехода степной растительности в пустыни», — пояснил эксперт.

Семенов отметил, что Россию также могут коснуться подобные явления — в зоне риска оказались южные территории, такие как Ставропольский край, Краснодарский край и Калмыкия. При этом опустынивание этих регионов может сказаться на продовольственной безопасности всей страны.

По словам специалиста, при текущем уровне выбросов парниковых газов в атмосферу и неэкономном использовании энергии негативный сценарий будет очевидным уже в конце этого столетия. Более благоприятное развитие ситуации, считает Семенов, возможно в условиях активного перехода на возобновляемые источники энергии, рационального расхода топлива, а также укрепления регионального сотрудничества в борьбе с глобальным потеплением.

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что климатические изменения и их последствия уже стали угрозой для половины человечества. Глава организации отметил, что при выполнении текущих национальных обязательств по климату достичь углеродной нейтральности не удастся — уровень выбросов, по его оценкам, повысится на 14 процентов к концу этого десятилетия.