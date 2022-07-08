Массовая драка кавказцев у московского метро попала на видео

Очевидцы сняли на видео массовую драку кавказцев в районе метро «Пролетарская» в Москве

Массовая драка кавказцев произошла в 3-м Крутицком переулке в районе метро «Пролетарская» в Москве. Видео от очевидцев конфликта было опубликовано в Telegram-канале «Москва сейчас».

На появившихся кадрах видно, как не менее 10 мужчин выясняют отношения на кулаках. У нескольких участников потасовки в руках можно заметить предметы, похожие на оружие.

Полиция уже начала разбираться в причинах конфликта, передает РИА Новости. Сейчас на месте работает следственно оперативная группа.

О пострадавших в результате конфликта сведений не поступало.

Ранее сообщалось о массовой драке кавказцев в торгово-развлекательном комплексе «Галерея» на Лиговском проспекте Санкт-Петербурга.

После случившегося в полицию доставили восемь человек. Всех привлекли к административной ответственности за мелкое хулиганство.

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