Массовая драка кавказцев у московского метро попала на видео
Массовая драка кавказцев произошла в 3-м Крутицком переулке в районе метро «Пролетарская» в Москве. Видео от очевидцев конфликта было опубликовано в Telegram-канале «Москва сейчас».
На появившихся кадрах видно, как не менее 10 мужчин выясняют отношения на кулаках. У нескольких участников потасовки в руках можно заметить предметы, похожие на оружие.
Полиция уже начала разбираться в причинах конфликта, передает РИА Новости. Сейчас на месте работает следственно оперативная группа.
О пострадавших в результате конфликта сведений не поступало.
Ранее сообщалось о массовой драке кавказцев в торгово-развлекательном комплексе «Галерея» на Лиговском проспекте Санкт-Петербурга.
После случившегося в полицию доставили восемь человек. Всех привлекли к административной ответственности за мелкое хулиганство.