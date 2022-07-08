«Турдом»: туристы рассказали, что россиян в Грузии ждут

Россияне раскрыли реальную обстановку с русофобией в Грузии — своими наблюдениями они поделились в комментариях под публикациями, а также в опросе, который проводил Telegram-канал «Крыша Турдома». Результаты исследования опубликовал портал «Турдом».

Как стало известно, некоторые туристы жаловались, что прохождение российско-грузинской границы через КПП «Верхний Ларс» занимает много времени. Сообщалось, что иногда в пробках приходилось стоять по 20 часов, поэтому 61 процент респондентов отметил, что отдых в Грузии «не заслуживает таких тягот».

По словам одной из путешественниц, «местные жители разделяют понятия "власть" и "народ"», поэтому россиян в Грузии ждут. Однако некоторые туристы пожаловались в комментариях, что им не понравилась обстановка в стране.

Сообщалось также, что в разгар туристического сезона цены в стране растут. В частности, на продукты. При этом россияне отмечали, что питание все равно обходилось им дешевле, чем в Москве.

Портал подчеркнул, что туроператоры не организовывают поездки в Грузию, поскольку считают это направление небезопасным. Туристы предпочитают организовывать самостоятельные туры. Одни добираются в страну на машине, другие — самолетом с пересадкой в Ереване. Так, в августе перелет туда и обратно на одного человека стоит в пределах 52 тысяч рублей.