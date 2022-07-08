Садоводы раскрыли секреты полива для выращивания красивых гортензий

Old Farmer's Almanac: гортензии ради красивых цветов нужно поливать глубоко и нечасто

Для выращивания эффектных, красивых гортензий цветы нужно поливать редко, но глубоко, рассказывают садоводы. Их советы публикует американское издание для фермеров Old Farmer's Almanac.

Садоводы напоминают, что эти растения живут до четырех лет и в первые два года нуждаются во внимательном уходе: их нужно поливать нечасто, раз в три дня, методом глубокого полива, заливая воду во вкопанную рядом с растением трубу. После этого, подсказывают они, нужно слегка проливать растения водой раз в неделю. Лучше всего, независимо от возраста растений, поливать их с утра, раскрыли секрет эксперты.

Кроме того, по мнению специалистов, стоит мульчировать почву — добавить в нее вокруг стебля специальные органические материалы (мульчу), которые будут поглощать лишнее тепло, поскольку гортензии любят прохладу.

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