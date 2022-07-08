Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
Забота о себе

Садоводы раскрыли секреты полива для выращивания красивых гортензий

Old Farmer's Almanac: гортензии ради красивых цветов нужно поливать глубоко и нечасто

Фото: Connor Moyle / Unsplash

Для выращивания эффектных, красивых гортензий цветы нужно поливать редко, но глубоко, рассказывают садоводы. Их советы публикует американское издание для фермеров Old Farmer's Almanac.

Садоводы напоминают, что эти растения живут до четырех лет и в первые два года нуждаются во внимательном уходе: их нужно поливать нечасто, раз в три дня, методом глубокого полива, заливая воду во вкопанную рядом с растением трубу. После этого, подсказывают они, нужно слегка проливать растения водой раз в неделю. Лучше всего, независимо от возраста растений, поливать их с утра, раскрыли секрет эксперты.

Кроме того, по мнению специалистов, стоит мульчировать почву — добавить в нее вокруг стебля специальные органические материалы (мульчу), которые будут поглощать лишнее тепло, поскольку гортензии любят прохладу.

Материалы по теме:
Проклятое золото Инженер нашел на дне океана легендарное сокровище. Оно сломало ему жизнь
Проклятое золотоИнженер нашел на дне океана легендарное сокровище. Оно сломало ему жизнь
15 мая 2019
«Это безумно пугает» На дне озер иногда скрываются страшные тайны. Их раскрывают случайные люди
«Это безумно пугает»На дне озер иногда скрываются страшные тайны. Их раскрывают случайные люди
14 сентября 2019

Ранее агроном Елена Горбунова рассказала, что посадить в июле на даче. Освободившуюся часть грядок, по ее словам, можно повторно засадить овощами и зеленью.

Что делать?
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Александра Лисица
Обсудить
Последние новости
Россия пригрозила «в ближайшие дни» принять меры из-за транзита в Калининград
Число уязвимых перед дефолтом стран мира удвоилось
Умер заслуженный художник России Леонид Баранов
Поставки чипов для смартфонов упали
Экс-глава Минфина Риши Сунак выдвинул свою кандидатуру на пост премьера Британии
Раскрыты данные о слежке россиян за партнерами
В ЛНР оценили влияние отставки Джонсона на поставки оружия Киеву
Пара избила вооруженного грабителя и попала на видео
Россияне массово заинтересовались автобусными поездками в один регион страны
Гоген Солнцев объяснил свое отсутствие на похоронах матери
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.