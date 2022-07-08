Российские хакеры выложили новые данные сотрудников украинской разведки

Хакерская группировка RaHDit выложила новые данные сотрудников украинской разведки

Российская хакерская группировка RaHDit выложила на сайте «Немезида» новые данные о сотрудниках Главного управления разведки (ГУР) военного ведомства Украины, а также лиц, связанных с ним.

Во второй части документов есть имена 2500 человек. Как рассказали хакеры, в опубликованных данных есть сведения о родственниках сотрудников ГУР, совместно проживающих с ними, а также лицах, которые получали различные выплаты со счетов управления.

При этом в группировке заявили, что не будут публиковать информацию о несовершеннолетних родственниках сотрудников военной разведки Украины.

В новых данных есть в том числе криминальные характеристики сотрудников. Так, среди работников ГУР есть наркозависимые, судимые за разбои, грабежи, незаконный оборот оружия и наркотиков, квартирные кражи, нанесение тяжких телесных повреждений, а также изнасилования.

Хакеры пояснили, что данные, которые касаются лиц, контактирующих с украинской разведкой, переданы в правоохранительные органы.

Ранее в сеть была слита информация об одной тысяче разведчиков. Среди скомпрометированных — представители посольских резидентур в России, Индии, Австрии, Вьетнаме, ЮАР, Италии, Турции, Иране. Хакеры объяснили, что воспользовались брешью в защите сетей Центрального управления Главного управления разведки на острове Рыбальский в Киеве.