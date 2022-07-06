Русские хакеры слили данные украинских разведчиков

Русские хакеры из RaHDIt слили в сеть данные тысячи украинских военных разведчиков

Российско-украинская хакерская группа RaHDIt выложила в открытый доступ данные на сотрудников украинской военной разведки. Об этом сообщает РИА Новости.

Всего в сеть была слита информация на одну тысячу разведчиков. Среди скомпрометированных — представители посольских резидентур в России, Индии, Австрии, Вьетнаме, ЮАР, Италии, Турции, Иране.

Также раскрыты данные на кураторов военной разведки в Польше, Венгрии, Болгарии и Словакии, инструкторов по диверсионному делу и представителей спецподразделений по ведению агентурной и силовой разведки.

Хакеры объяснили, что воспользовались брешью в защите сетей Центрального управления Главного управления разведки на острове Рыбальский в Киеве. Также сформировать базу удалось, анализируя Big data по характерным моделям поведения пользователей и «немного поковырявшись в пенсионных отчислениях».

1 июня RaHDIt опубликовала личные данные 700 сотрудников Службы безопасности Украины (СБУ). Помимо общей информации, хакеры раскрыли некоторые увлечения сотрудников украинских спецслужб. Среди них встречаются азартные игры, посещение свингерских вечеринок, а также ЛГБТ-наклонности. Некоторые работники были судимы за незаконное употребление и приобретение наркотиков.

Ранее хакеры RaHDIt заявили, что нашли доказательства подготовки Киева к нападению на Крым и Донбасс. До этого группировка призналась в организации кибератаки украинские власти, которые на сутки лишились закрытой связи и управления. Тогда также были взломаны около 700 сайтов государственных органов Украины.