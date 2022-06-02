Хакер из группировки RaHDIt заявил, что Киев готовился напасть на Крым и Донбасс

Российские и украинские хакеры нашли доказательства подготовки Киева к нападению на Крым и Донбасс. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на хакера из российской группировки RaHDIt.

Хакер RaHDIt заявил, что спецоперация России на Украине предотвратила нападение украинских войск на Крым, а также на Донецкую и Луганскую народные республики (ДНР и ЛНР). «Мы примерно понимаем, что руководство России опередило руководство Украины буквально на две недели», — сказал он.

По его словам, в начале февраля появились данные о том, что 72-му Центру проведения информационно-психологических операций, который находится в Киевской области Украины, передали три экипажа с противотанковыми комплексами Javelin на бронеавтомобилях. «Понятно, что центру, который занимается психологическими операциями в Киевской области, такие мобильные комплексы, очень странно, что передали. Соответственно, они готовились [к нападению]», — отметил хакер.

Кроме того, как уточнил он, у российских и украинских хакеров есть в распоряжении документы, в которых содержатся сведения о том, сколько оружия передавали западные страны украинским войскам. «Тут уже показывается, что украинскую сторону готовили к нападению на Российскую Федерацию, и это было просто вопросом времени», — подчеркнул хакер.

Ранее хакер из группировки RaHDIt сообщил о снижении числа мошеннических звонков в Россию с Украины с началом спецоперации. В то же время он отметил, что с недавних пор украинцы вновь начали обзванивать россиян. Он связал это с тяжелой финансовой ситуацией на Украине.

До этого хакер RaHDIt заявил, что в марте украинские власти на сутки лишились закрытой связи и управления из-за масштабной кибератаки. По его словам, в начале весны около 700 сайтов государственных органов Украины были взломаны.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине. Ее основными целями глава государства назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также помощь жителям ДНР и ЛНР.