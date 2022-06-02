Хакер рассказал о мошеннических звонках в Россию с Украины

Хакер RaHDIt сообщил о снижении числа мошеннических звонков в Россию с Украины

Число мошеннических телефонных звонков в Россию с Украины снизилось с началом спецоперации. Об этом сообщил РИА Новости хакер из российской группировки RaHDIt.

По словам хакера, до начала спецоперации до 70 процентов мошеннических звонков шли в Россию с Украины. Он уточнил, что остальные звонки были из России и территории стран СНГ.

Как отметил хакер RaHDIt, с началом спецоперации количество таких звонков сократилось, однако с недавних пор украинские мошенники вновь начали обзванивать россиян. Он связал это со сложной финансовой ситуацией на Украине. «[Украинцы] решили таким образом подзаработать», — сказал хакер.

Ранее хакер из российской группировки RaHDIt заявил, что в марте власти Украины на сутки лишились закрытой связи и управления из-за кибератаки. По его словам, в начале весны около 700 сайтов государственных органов Украины оказались взломаны.

До этого сообщалось, что хакерская группа RaHDIt опубликовала личные данные 700 сотрудников Службы безопасности Украины (СБУ). Уточнялось, что они содержали фотографии сотрудников украинских спецслужб, их телефоны и даже адреса проживания.