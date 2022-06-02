Российские хакеры оставили власти Украины на сутки без закрытой связи

РИА Новости узнало, что хакеры RaHDIt оставили власти Украины на сутки без закрытой связи

Мартовская кибератака на сутки лишила украинские власти закрытой связи и управления, заявил хакер из российской группировки RaHDIt, пишет РИА Новости.

По его словам, в начале весны хакеры взломали около 700 сайтов государственных органов Украины. «Практически весь украинский правительственный интернет. Как только они узнали, отключили их, не смогли с нами бороться», — уточнил он. Эксперт добавил, что на сутки все органы государственной власти, все сервера были отключены.

Хакеры при этом отключили и почтовые серверы. Таким образом, они оставили власти Украины на сутки без закрытой связи. «Это потеря управления, потеря связи, не было защищенных каналов связи, передачи информации на сутки», — объяснил он.

1 марта российские хакеры из группировки Killnet сообщили, что взломали сайт группировки Anonymous, которая до этого объявила кибервойну России. Они призвали россиян не поддаваться панике и не доверять фейковой информации, которой переполнен интернет. Кроме того, они выразили надежду на то, что вскоре конфликт вокруг Украины закончится.