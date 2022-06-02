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Российские хакеры оставили власти Украины на сутки без закрытой связи

РИА Новости узнало, что хакеры RaHDIt оставили власти Украины на сутки без закрытой связи

Фото: Pexels.com

Мартовская кибератака на сутки лишила украинские власти закрытой связи и управления, заявил хакер из российской группировки RaHDIt, пишет РИА Новости.

По его словам, в начале весны хакеры взломали около 700 сайтов государственных органов Украины. «Практически весь украинский правительственный интернет. Как только они узнали, отключили их, не смогли с нами бороться», — уточнил он. Эксперт добавил, что на сутки все органы государственной власти, все сервера были отключены.

Хакеры при этом отключили и почтовые серверы. Таким образом, они оставили власти Украины на сутки без закрытой связи. «Это потеря управления, потеря связи, не было защищенных каналов связи, передачи информации на сутки», — объяснил он.

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1 марта российские хакеры из группировки Killnet сообщили, что взломали сайт группировки Anonymous, которая до этого объявила кибервойну России. Они призвали россиян не поддаваться панике и не доверять фейковой информации, которой переполнен интернет. Кроме того, они выразили надежду на то, что вскоре конфликт вокруг Украины закончится.

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