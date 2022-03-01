Хакеры Killnet взломали сайт объявившей кибервойну России группировки

Российские хакеры из группировки Killnet сообщили, что взломали сайт группировки Anonymous, которая до этого объявила кибервойну России. Об этом говорится в обращении Killnet, которое приводит РИА Новости.

«Не бойся, Россия, никто и ничто не может вам угрожать. Хакеры Anonymous, займитесь восстановлением своего сайта, это очень жалко выглядит на фоне ваших угроз нашей стране», — отмечается в сообщении.

Представители Killnet также призвали россиян не поддаваться панике и не доверять фейковой информации, которой переполнен интернет. Кроме того, они выразили надежду на то, что вскоре конфликт вокруг Украины закончится.

25 февраля группа хакеров Anonymous объявила кибервойну России. Они также взяли на себя ответственность за атаку на сайт российского телеканала RT. Группировка отметила, что в настоящее время участвует «в операциях против Российской Федерации».

24 февраля президент России Владимир Путин во время обращения к согражданам объявил, что принял решение о проведении специальной военной операции в Донбассе. Утром того же дня российские войска нанесли массированные удары по объектам военной инфраструктуры Украины и пересекли границы страны. В Минобороны России заявляют, что не наносят ударов по гражданским и социальным объектам.