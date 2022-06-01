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Российские хакеры обнародовали личные данные 700 сотрудников СБУ

Российская хакерская группа RaHDIt опубликовала личные данные 700 сотрудников СБУ

Фото: РИА Новости

Российская хакерская группа RaHDIt опубликовала личные данные 700 сотрудников Службы безопасности Украины (СБУ). Об этом пишет РИА Новости.

RaHDIt с начала российской спецоперации на Украине ведет информационный ресурс «Немезида». В нем обнародованы сведения о кадровом составе СБУ с фотографиями, телефонами и даже адресами проживания.

Помимо общей информации, хакеры раскрыли некоторые увлечения сотрудников украинских спецслужб. Среди них встречаются азартные игры, посещение свингерских вечеринок, а также ЛГБТ-наклонности. Некоторые работники были судимы за незаконное употребление и приобретение наркотиков.

Ранее вице-премьер, министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров признался, что власти республики причастны к организации сотен хакерских атак против российских и белорусских компаний и учреждений. Он заявил, что «организовал первую в мире киберармию», с помощью которой удалось осуществить свыше 660 кибератак против компаний, банков и учреждений в России и Белоруссии.

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Марина Совина
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