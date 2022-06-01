Российские хакеры обнародовали личные данные 700 сотрудников СБУ

Российская хакерская группа RaHDIt опубликовала личные данные 700 сотрудников СБУ

Российская хакерская группа RaHDIt опубликовала личные данные 700 сотрудников Службы безопасности Украины (СБУ). Об этом пишет РИА Новости.

RaHDIt с начала российской спецоперации на Украине ведет информационный ресурс «Немезида». В нем обнародованы сведения о кадровом составе СБУ с фотографиями, телефонами и даже адресами проживания.

Помимо общей информации, хакеры раскрыли некоторые увлечения сотрудников украинских спецслужб. Среди них встречаются азартные игры, посещение свингерских вечеринок, а также ЛГБТ-наклонности. Некоторые работники были судимы за незаконное употребление и приобретение наркотиков.

Ранее вице-премьер, министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров признался, что власти республики причастны к организации сотен хакерских атак против российских и белорусских компаний и учреждений. Он заявил, что «организовал первую в мире киберармию», с помощью которой удалось осуществить свыше 660 кибератак против компаний, банков и учреждений в России и Белоруссии.