На IKEA подали в суд из-за ухода с российского рынка

«Известия»: IKEA в России грозит суд из-за нарушения прав покупателей на гарантию

IKEA в России грозит суд из-за нарушения прав покупателей, «Общественная потребительская инициатива» (ОПИ) сообщила о предъявлении иска к компании с требованием частично возобновить импорт и производство. Об этом заявили «Известия».

По информации издания, ОПИ намерена добиться, чтобы россияне могли обменять купленные предметы в случае дефекта или отремонтировать их при необходимости. Сейчас IKEA пытается провести в стране онлайн-распродажу оставшихся товаров.

В организации отметили, что речь идет о защите прав неопределенного круга потребителей. «ОПИ просит суд признать действия компании противоправными. Иностранный бренд уходит с российского рынка, не обеспечив права покупателей, — теперь лишены возможности получить техническое обслуживание, ремонт, замену и возврат товаров», — говорится в материале.

В ОПИ подчеркнули, что сеть несет перед россиянами обязанности изготовителя, импортера и продавца, поэтому гарантия на большую часть товаров не может быть меньше двух лет с момента продажи. Однако компания предупредила, что гарантийный срок на все товары, которые куплены в рамках онлайн-распродажи, составляет два месяца с момента приобретения.

«Компания имеет все возможности, чтобы исполнить свои обязательства перед людьми, однако умышленно уклоняется от этого», — сказал председатель ОПИ Олег Павлов.

IKEA должна была начать онлайн-распродажу товаров для всех желающих 5 июля, но сайт не выдержал наплыва покупателей. Как отмечалось в сообщении ретейлера, по техническим причинам оформление покупки на сайте было временно недоступно. Там также заверили, что товаров на складах достаточно, при этом офлайн-магазины закрыты, а отделы обмена и возврата работают в обычном режиме.

Синдром отмены: Россия



