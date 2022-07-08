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Чарли Шин и Дениз Ричардс высказались о работе дочери вебкам-моделью

Актеры Чарли Шин и Дениз Ричардс высказались о работе дочери вебкам-моделью
Чарли Шин и Дениз Ричардс

Чарли Шин и Дениз Ричардс. Фото: Adam Hunger / Reuters

Актеры Чарли Шин и Дениз Ричардс высказались о работе 18-летней дочери Сэм вебкам-моделью. Об этом сообщает Us Weekly.

51-летняя Ричардс утверждает, что они с бывшим мужем в хороших отношениях и не ссорятся из-за того, что Сэм завела аккаунт на платформе OnlyFans. «Я думаю, что здорово иметь возможность поддерживать друг друга и не судить о том, что и как должно быть», — заявила актриса.

При этом Шин подчеркнул, что не одобряет решение дочери. «Сейчас ей 18 лет, и она живет с матерью. Поскольку я не в силах повлиять на это, я попросил ее сохранять стиль, креативность и не жертвовать своей чистотой», — отметил артист.

Ричардс ответила, что хоть Сэм и живет в ее доме, она делает свой собственный выбор. По словам актрисы, она лишь может направлять своего ребенка.

13 июня 18-летняя девушка заявила о начале работы в качестве вебкам-модели в своем Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской организацией и запрещена в РФ). Она опубликовала откровенное фото в купальнике и призвала своих подписчиков «перейти по ссылке в описании, чтобы увидеть больше».

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Евгений Шульгин
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