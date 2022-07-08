Путин спрогнозировал напряженную ситуацию с продовольствием в мире

Президент Путин спрогнозировал напряженную ситуацию на мировых рынках продовольствия

Ситуация на мировых рынках продовольствия будет напряженной. Об этом заявил президент России Владимир Путин, его слова приводит РИА Новости.

Глава государства заявил, что Россия должна обеспечить внутренний рынок всеми базовыми продуктами питания.

«В силу ряда обстоятельств объективного и субъективного характера ситуация на мировых рынках продовольствия будет напряженная. Поэтому в первую очередь мы, конечно, должны воспользоваться результатами труда наших сельхозпроизводителей для того, чтобы обеспечить внутренний рынок, российский рынок, всеми базовыми продуктами питания и уделить необходимое внимание отрасли переработки продуктов», — поручил Путин.

По мнению российского лидера, напряженность на рынках связана с «ошибочными действиями некоторых партнеров». Путин добавил, что это «их проблемы», но они также будут отражаться и на российских гражданах.