Матвиенко объяснила запрет послу Великобритании посещать здания Совфеда

Матвиенко назвала запрет послу Великобритании посещать здания Совфеда ответной мерой

Решение комитета Совета Федерации России по регламенту запретить британскому послу и дипломатическим сотрудникам посольства посещать здания верхней палаты является ответной мерой на неправомерные действия парламента Великобритании. Такое объяснение дала спикер Совфеда Валентина Матвиенко, пишет ТАСС.

«Может быть, наши коллеги там одумаются», — выразила надежду председатель верхней палаты.

По ее словам, Россия с каждым днем сталкивается все с новыми неправомерными и надуманными решениями. Она призвала власти Великобритании заниматься внутренними делами, а не запрещать российским дипломатам посещать парламент.

Ранее сообщалось, что Совет Федерации запретил доступ в свои здания послу Великобритании в ответ на запрет для российских дипломатов посещать британский парламент в Лондоне. Соответствующее предложение выдвинул глава комитета Вячеслав Тимченко.