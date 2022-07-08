Авиапассажир раскрыл способ лететь без соседей в ряду и прослыл в сети гением

Путешественник Дэвис посоветовал улыбаться попутчикам в самолете, чтобы лететь без соседей

Американский путешественник Майк Дэвис рассказал, как отсадить попутчиков с соседних кресел в самолете и остаться без соседей по ряду. О своем способе, который прослыл в сети гениальным, он рассказал на видео в TikTok-аккаунте, вирусный ролик заметили в Independent.

В ролике авиапассажир сидит на пустом ряду у прохода и наблюдает за пассажирами, заходящими на борт самолета. Дэвис смотрит попутчикам в глаза с улыбкой, а правой рукой «приветственно» похлопывает по соседнему месту, как бы приглашая занять свободное кресло. Тем не менее никто не принимает его предложение — люди проходят дальше вглубь салона.

Отмечается, что совет американца основан на приеме обратной или реверсивной психологии: турист делал действие, обратное желаемому, что и вызвало выгодную для него реакцию окружающих. Также путешественник раскрыл, что его способ работает только на рейсах, на которых места не закрепляются за каждым пассажиром — такие, например, часто встречаются на внутренних перелетах американской авиакомпании Southwest Airlines.

Пользователи сети сочли его совет «немного странным», однако многие отметили, что взяли способ на вооружение, а третьи поделились, что идея американца сработала. «Предлагаю сесть посередине и хлопать по двум сиденьям двумя руками», «О боже, да он гений!», «Работает! Я еще им и подмигивал!», «Есть серьезный риск заполучить экстраверта, который будет трындеть весь полет», «А я вот кашляю, и все тоже проходят мимо», — такие комментарии оставили они.