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Российская стилистка назвала комбинезон свадебным трендом лета 2022 года

Эксперт по стилю Анна Чигиринских назвала комбинезон трендом свадебной моды в 2022 году

Фото: Виктор Лисицын / Globallookpress.com

Российский эксперт по имиджу и стилю, член высшего экспертного совета Академии социальных технологий Анна Чигиринских назвала свадебный комбинезон трендом лета 2022 года. Комментарий специалистки приводит РИА Новости.

Данный предмет гардероба не только оказался в центре внимания, но и в будущем закрепится в списке популярных изделий для невест, объяснила стилистка. «Хит сезона — комбинезон, ему предрекают долгую жизнь в свадебной моде», — отметила собеседница издания. Кроме того, по ее словам, на данный момент девушки могут выбирать в качестве наряда на торжество брючные костюмы, причем не только белого цвета, но и актуального розового оттенка.

В то же время креативный директор Дома моды Valentin Yudashkin Галина Юдашкина отметила в числе трендов платья-сорочки. «Очень простые, но с красивыми отделками из кружева или ручными объемными цветами», — описала она указанные модели. Помимо того, Юдашкина пояснила, что, несмотря на появление свадебных образов ярких оттенков, лидирующими тонами остаются молочный, кремовый, овсяный и белый.

В июне редактор Glamour Александра Шеб назвала главные ошибки гостей при выборе одежды на свадьбу. Эксперт призвала не надевать откровенные наряды с глубоким декольте, джинсы с разрезами, футболки, кроссовки или резиновые шлепанцы, а также изделия в неоновых тонах и с анималистическими принтами. Что касается предметов гардероба белого или кремового цветов, редактор уточнила, что их следует выбирать только по согласованию с невестой.

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Алина Гостева
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