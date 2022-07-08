В Йошкар-Оле пройдет фестиваль воздушных змеев
В Йошкар-Оле в начале августа пройдет фестиваль воздушных змеев. Об этом сообщает MariMedia.
Как уточняется, мероприятие будет приурочено ко Дню города, который отмечается в столице Марий Эл 6 августа.
По словам организаторов, данный фестиваль станет не единственным событием, запланированным по случаю празднования 438-летия города. Так, в Йошкар-Оле состоится и фестиваль национальной кухни.
«Пока мы не можем раскрыть все особенности предстоящего праздника, программа еще корректируется, но уже сейчас можно говорить о том, что День города будет многогранным, интересным, вкусным, спортивным, молодежным и с акцентом на национальный колорит», — рассказали в мэрии города.
Там добавили, что также перед гостями выступят музыканты и творческие коллективы. Завершится День города праздничным фейерверком.