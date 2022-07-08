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В Йошкар-Оле пройдет фестиваль воздушных змеев

Фестиваль воздушных змеев пройдет в Йошкар-Оле в День города

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

В Йошкар-Оле в начале августа пройдет фестиваль воздушных змеев. Об этом сообщает MariMedia.

Как уточняется, мероприятие будет приурочено ко Дню города, который отмечается в столице Марий Эл 6 августа.

По словам организаторов, данный фестиваль станет не единственным событием, запланированным по случаю празднования 438-летия города. Так, в Йошкар-Оле состоится и фестиваль национальной кухни.

«Пока мы не можем раскрыть все особенности предстоящего праздника, программа еще корректируется, но уже сейчас можно говорить о том, что День города будет многогранным, интересным, вкусным, спортивным, молодежным и с акцентом на национальный колорит», — рассказали в мэрии города.

Там добавили, что также перед гостями выступят музыканты и творческие коллективы. Завершится День города праздничным фейерверком.

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Варвара Кошечкина
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