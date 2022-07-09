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Россиянин разгромил машины лопатой и обвинил в своем поступке черта

Под Екатеринбургом россиянин разгромил машины лопатой и обвинил в своем поступке черта

Кадр: Telegram-канал «Инцидент Екатеринбург»

Под Екатеринбургом в жилом районе Кольцово россиянин разгромил припаркованные машины лопатой и обвинил в своем поступке черта. Об этом сообщает сообщество «Инцидент Екатеринбург» во «ВКонтакте».

Согласно материалу, утром 9 июля местные жители проснулись от шума во дворе. Отмечается, что в тот момент мужчина разбивал лопатой их автомобили. Увидев происходящее, они выбежали на улицу и сами задержали нарушителя до приезда полиции. «Неизвестный молодой человек в состоянии алкогольного опьянения начал бить припаркованные автомобили совковой лопатой на улице Испытателей. Произошло все в районе шести утра. Разбудил местных жителей. Собственники выбежали на улицу и задержали его. Вызвали полицию», — рассказала одна из горожанок.

Известно, что инцидент был запечатлен на видео, на котором дебошир объяснил причину своего поступка. «Черт помешал. Он заставил это сделать», — объяснил россиянин.

На данный момент устанавливаются подробности произошедшего, подозреваемый задержан, сообщается в пресс-службе УМВД по Екатеринбургу.

В июне в Ямало-Ненецком автономном округе загорелся пассажирский поезд, следовавший из Нового Уренгоя в Оренбург. По словам очевидцев, мужчина в четыре утра навис с ножом в руках над соседями по купе с криками, что «порезал их всех», а потом устроил пожар. Как заявил сам дебошир, он сделал это ради привлечения внимания. «Так надо было, потом узнаете», — объяснил свой поступок россиянин.

Ударная волна


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Мария Винар
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