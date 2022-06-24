Россиянин устроил пожар в поезде и объяснил свой поступок фразой «так надо»

Пассажирский поезд, следовавший в Оренбург, загорелся в ЯНАО

В Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНОА) загорелся пассажирский поезд, следовавший из Нового Уренгоя в Оренбург. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Сообщается, что пожар устроил один из пассажиров. По словам очевидцев, мужчина в четыре утра навис с ножом в руках над соседями по купе с криками, что «порезал их всех», а потом устроил пожар.

Как заявил сам дебошир, он сделал это ради привлечения внимания. «Так надо было, потом узнаете», — объяснил свой поступок россиянин.

В результате пожара у многих пассажиров сгорели вещи и документы. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет. На место инцидента выехала следственно-оперативная группа. Новоуренгойская транспортная прокуратура начала проверку.

Ранее в июне самолет авиакомпании Red Air загорелся при посадке в международном аэропорту Майами. На борту воздушного судна находились 126 пассажиров, трое из них получили легкие повреждения и были госпитализированы.