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Самолет с пассажирами загорелся при посадке и попал на видео

Самолет Red Air со 126 пассажирами на борту загорелся при посадке в Майами

Самолет авиакомпании Red Air загорелся при посадке в международном аэропорту Майами. Пожар попал на видео, его публикует NBC News.

Инцидент произошел во вторник, 21 июня. На размещенных в сети кадрах видно, как воздушное судно коснулось взлетно-посадочной полосы, после чего его охватило пламя и черные клубы дыма.

По данным руководства авиагавани, на борту находились 126 пассажиров, трое из них получили легкие повреждения и были госпитализированы.

Ранее, 21 июня, стойка шасси загорелась у самолета авиакомпании «Ираэро»,следовавшего из Бодайбо в Иркутск. Как заявили в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры, на борту воздушного судна Ан-24 находились 38 пассажиров, никто из них не пострадал.

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Мария Гейн
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