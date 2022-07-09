В Минобороны рассказали об участии заключенных в теробороне Харькова

В Минобороны заявили, что ВСУ доукомплектовывают тероборону в Харькове заключенными

Вооруженные силы Украины (ВСУ) осуществляют доукомплектование подразделений 127-й бригады территориальной обороны в Харькове заключенными. Об этом журналистам рассказали в Минобороны России.

Уточняется, что такое решение принято из-за больших потерь и дезертирства. Ранее принимающие участие в военных действиях осужденные отбывали наказание в исправительных учреждениях города.

Кроме того, в районе Зеленодольска Днепропетровской области ударом высокоточного оружия ВКС России поразили пункт временной дислокации батальона «Торнадо». В результате, как заявили в ведомстве, уничтожено более 40 военнослужащих и до десяти единиц вооружения и военной техники.

Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля.