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В Минобороны рассказали об участии заключенных в теробороне Харькова

В Минобороны заявили, что ВСУ доукомплектовывают тероборону в Харькове заключенными

Фото: Leah Millis / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) осуществляют доукомплектование подразделений 127-й бригады территориальной обороны в Харькове заключенными. Об этом журналистам рассказали в Минобороны России.

Уточняется, что такое решение принято из-за больших потерь и дезертирства. Ранее принимающие участие в военных действиях осужденные отбывали наказание в исправительных учреждениях города.

Кроме того, в районе Зеленодольска Днепропетровской области ударом высокоточного оружия ВКС России поразили пункт временной дислокации батальона «Торнадо». В результате, как заявили в ведомстве, уничтожено более 40 военнослужащих и до десяти единиц вооружения и военной техники.

Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля.

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Варвара Кошечкина
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