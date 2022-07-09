В Госдуме ответили на обвинения в морской блокаде Украины

Депутат Госдумы от Крыма Шеремет назвал обвинения в морской блокаде Украины вздором

Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет ответил на обвинения в морской блокаде Украины. Цитату приводит РИА Новости.

«Все их заявления вздор. Никакой морской блокады Украины нет», — пояснил Шеремет.

По его словам, российская сторона никак не препятствует выходу украинских судов с зерном могут из портов по обозначенным маршрутам. Депутат также указал, что западные политики умалчивают о блокировке украинскими военными выхода судов из портов на Черноморском побережье.

«По указке киевского режима акватория портов была заминирована, безопасность судоходства в Черном море была поставлена под угрозу», — сказал депутат.

Ранее бывший командующий европейской армии НАТО генерал Филип Бридлав посоветовал Вооруженным силам Украины нанести удар по Крымскому мосту, атаковав его через Керченский пролив. По объекту, который соединяет материковую часть России с Крымом, генерал посоветовал ударить противокорабельными ракетами «Гарпун», которые США поставили Украине в июне.