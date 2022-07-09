Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
Забота о себе

Гастроэнтеролог предупредила о вреде арбузов

Гастроэнтеролог Прудникова: используемые при выращивании арбузов вещества вредят организму

Фото: Sahand Babali / Unsplash

Врач-гастроэнтеролог Яна Прудникова предупредила о вреде арбузов. По ее словам, вещества, которые используются при их выращивании, могут навредить организму. Об этом сообщает MedikForum.

Прудникова утончила, что речь идет об азоте, пестицидах и нитратах. Она отметила, что данные вещества преобразуются в организме в нитритные соединения, которые способствуют накоплению тяжелых металлов в печени и почках.

Также арбузы содержат в себе высокие дозы калия. По словам специалиста, превышение уровня этого минерала в организме плохо влияет на сердце и ведет к нарушениям сердечного ритма.

Ранее российский врач-диетолог и гастроэнтеролог Нурия Дианова предупредила россиян о вреде употребления фруктов каждый день. По мнению Диановой, включение фруктов в ежедневный рацион может привести к резкому набору веса и повышению уровня сахара в крови.

Синдром отмены: Россия
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
ВСУ обстреляли жилые районы Донецка из РСЗО «Ураган»
В России выявили 3539 случаев коронавируса
Зеленский объяснил увольнение нескольких послов Украины
Канада вернет турбину для «Северного потока»
Гендиректор «Зенита» высказался о будущем Дзюбы
Выявлен новый симптом коронавируса
Украинцы обеспокоились прекращением помощи после отставки Джонсона
Гастроэнтеролог предупредила о вреде арбузов
Канада анонсировала расширение уже введенных санкций против России
«Человек-суп» в московском метро развеселил пользователей сети
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.