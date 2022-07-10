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Названы самые дорогие города для жизни

Numbeo: Гамильтон, Базель и Цюрих являются самыми дорогими для жизни городами

Фото: Gary Cameron / Reuters

Столица Бермудских остров — Гамильтон — заняла первое место в рейтинге городов по стоимости жизни по итогам первого полугодия 2022 года. Результаты исследования опубликованы на сайте сервиса Numbeo.

На втором месте в списке самых дорогих городов — Базель, на третьем — Цюрих. В первую десятку также вошли Цуг, Лозанна, Берн, Женева, Гонолулу, Санта-Барбара и Нью-Йорк.

Всего в списке перечислены 510 городов. Санкт-Петербург занял 279 место в рейтинге, а Москва — 287. Среди российских городов там также присутствуют Казань (300 место), Новосибирск (301), Краснодар (313), Нижний Новгород (316) и Ростов-на-Дону (345).

В декабре 2021 года аналитики Expat Insider составили рейтинг лучших городов мира для жизни и работы иностранцев. Первые строчки в этом списке заняли Куала-Лумпур (Малайзия), Малага (Испания), Дубай (Объединенные Арабские Эмираты), Сидней (Австралия) и Сингапур.

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Марина Совина
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