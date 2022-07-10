Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Стало известно о помощи Макрона Uber

ICIJ: президент Франции Макрон на посту министра экономики помог Uber в 2015 году
Эммануэль Макрон

Эммануэль Макрон. Фото: Johanna Geron / Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон, занимая пост министра экономики страны, оказал помощь компании Uber после того, как полиция приостановила ее деятельность в центре Марселя в 2015 году. Об этом сообщается в расследования Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ), опубликованном на сайте организации.

«После того, как Uber запустила свои первые международные проекты, в Париже в 2011 году компания столкнулась с жестким контролем со стороны французских властей и ожесточенным противостоянием со стороны известных служб такси», — подчеркивается в материале журналистов.

Ударная волна


Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Госдуму предложили собрать на внеочередное заседание
Диетолог рассказала о положительном и отрицательном влиянии гороха на организм
Стало известно о помощи Макрона Uber
Россиянам раскрыли уловки для бронирования отелей за границей
Российские военные изъяли у местного жителя в ЛНР американский комплекс Javelin
Финский историк предложил Западу вступить в военный конфликт с Россией
Названы темы обсуждения на внеочередном заседании Госдумы
Оценена вероятность одновременного заражения COVID-19 и оспой обезьян
Российского теннисиста обвинили в участии в договорных матчах
В Подмосковье молния ударила в семью на озере
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.