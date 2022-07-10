Стало известно о помощи Макрона Uber

ICIJ: президент Франции Макрон на посту министра экономики помог Uber в 2015 году

Президент Франции Эммануэль Макрон, занимая пост министра экономики страны, оказал помощь компании Uber после того, как полиция приостановила ее деятельность в центре Марселя в 2015 году. Об этом сообщается в расследования Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ), опубликованном на сайте организации.

«После того, как Uber запустила свои первые международные проекты, в Париже в 2011 году компания столкнулась с жестким контролем со стороны французских властей и ожесточенным противостоянием со стороны известных служб такси», — подчеркивается в материале журналистов.

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