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Германия заявила о проблемах с энергобезопасностью на годы

Канцлер ФРГ Шольц: проблему энергобезопасности Германии не удастся решить за несколько лет
Олаф Шольц

Олаф Шольц . Фото: Michele Tantussi / Reuters

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что проблему энергобезопасности стране не удастся решить в течение нескольких лет. Об этом он сказал в опубликованном на сайте правительства видеообращении.

«Мы обеспокоены безопасностью нашего энергоснабжения. Так будет в течение следующих нескольких недель, месяцев и лет», — отметил он.

По его словам, федеральное правительство уже приняло меры, чтобы ФРГ была готова «к дефициту, например, когда речь идет о газе». Он отметил, что в стране строятся трубопроводы и терминалы СПГ. «Мы гарантируем, что он хранится в наших резервуарах для хранения газа. И мы обеспечиваем использование угольных электростанций, чтобы сэкономить газ», — сказал политик.

Шольц заявил, что власти Германии рассчитывают добиться того, чтобы в долгосрочной перспективе государство не зависело от импорта нефти, угля и газа и могло увеличить долю возобновляемых источников энергии. Канцлер ФРГ добавил, что власти меняют для этого законодательство в темпе, «который никогда раньше не наблюдался в Германии, и который необходим».

В июне Олаф Шольц заявил, что Берлин делает все возможное для снижения зависимости от нефти и газа из России, однако существуют «серьезные практические проблемы» в отказе от энергоносителей. Среди таких проблем политик обозначил работу нефтеперерабатывающего завода в Шведте, федеральная земля Бранденбург, который ранее использовал в качестве сырья российскую нефть и обеспечивал топливом большую часть Восточной Германии, в том числе столичный аэропорт.

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Марина Совина
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