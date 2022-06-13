Шольц заявил о серьезных проблемах в отказе от российских нефти и газа

Канцлер ФРГ Шольц заявил о серьезных проблемах при отказе от энергоносителей из России

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Берлин делает все возможное для снижения зависимости от нефти и газа из России, однако существуют «серьезные практические проблемы» в отказе от энергоносителей, передает Handelsblatt.

Среди таких проблем политик, выступая на саммите Европейского союза в Брюсселе, обозначил работу нефтеперерабатывающего завода в Шведте, федеральная земля Бранденбург, который ранее использовал в качестве сырья российскую нефть. Он отметил, что предприятие обеспечивает топливом большую часть Восточной Германии, в том числе столичный аэропорт.

По словам Шольца, правительство страны пока не может обеспечить работу завода без поставок из России. Канцлер заключил, что переориентирование на отказ от российских нефти и газа займет значительное количество времени.

Ранее Шольц призвал к быстрому и безопасному обретению независимости страны от российских энергоносителей, «как можно скорее, но и так безопасно, как это необходимо».