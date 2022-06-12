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Шольц призвал к независимости Германии от российских энергоносителей

Шольц призвал к быстрой и безопасной независимости Германии от российских энергоносителей
Олаф Шольц

Олаф Шольц. Фото: Spasiyana Sergieva / Reuters

Канцлер ФРГ Олаф Шольц призвал к быстрому и безопасному обретению независимости страны от российских энергоносителей. Об этом пишет Die Welt.

«Мы слишком долго и односторонне полагались на поставки энергии из России. Старая формула, согласно которой Россия является надежным экономическим партнером даже в кризисных ситуациях, больше не применяется», — заявил Шольц в ходе своего выступления на экономическом форуме в Бад-Заарове. Он подчеркнул, что Германия должна обрести независимость от российских энергоносителей «как можно скорее, но и так безопасно, как это необходимо».

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Также канцлер пообещал оказать Восточной Германии поддержку в вопросе преодоления последствий санкций против России. По его словам, «нефтяное эмбарго не должно приводить к огромным региональным различиям в ценах на заправках», должна быть гарантирована безопасность поставок и доступность энергии.

Ранее Олаф Шольц заявил, что антироссийские санкции не будут отменены сразу после завершения конфликта на Украине. По словам главы немецкого правительства, для отмены ограничений, введенных против России потребуется нормализация ситуации на украинской территории.

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Марина Совина
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