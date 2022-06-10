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Шольц высказался о сроках отмены антироссийских санкций

Шольц заявил, что антироссийские санкции не отменят после завершения конфликта на Украине

Фото: Laura Hasani / Reuters

Антироссийские санкции не будут отменены сразу после завершения конфликта на Украине. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц, передает ТАСС.

По словам главы немецкого правительства, для отмены ограничений, введенных против России потребуется нормализация ситуации на украинской территории.

Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что Олаф Шольц потребовал от сербских властей ввести санкции против России в рамках действий, необходимых для присоединения Белграда к Евросоюзу. Помимо требований касательно введения ограничений, глава ФРГ также заявил о поддержке политического курса Белграда на присоединение к ЕС.

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Николай Чигасов
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