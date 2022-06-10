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Сербия заявила о требовании Шольца ввести санкции против России

Вучич: канцлер ФРГ Шольц потребовал ввести санкции против России для вхождения Сербии в ЕС
Олаф Шольц

Олаф Шольц. Фото: Michael Kappeler / Globallookpress.com

Канцлер Германии Олаф Шольц потребовал от сербских властей ввести санкции против России в рамках действий, необходимых для присоединения Белграда к Евросоюзу. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич, сообщает ТАСС.

«Канцлер Шольц очень ясно и остро потребовал от Республики Сербии присоединиться к санкциям против Российской Федерации», — сообщил сербский президент. Помимо требований касательно введения ограничений, глава ФРГ также заявил о поддержке политического курса Белграда на присоединение к ЕС.

Ранее канцлер назвал еще одно условие присоединения Сербии к Евросоюзу. По словам Шольца, вступление в ЕС Сербии и самопровозглашенной республики Косово может стать нереализуемым без взаимного признания Белграда и Приштины. «Ясно, что соглашение должно решить вопрос признания Косово и Сербии, потому что две страны не могут вступить в ЕС, не признав одна другую», — резюмировал он.

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Дмитрий Сотак
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