Пушков обратился с предупреждением к западным лидерам

Сенатор Пушков: лидеры Запада переоценивают свои возможности по поддержке Украины

Сенатор Алексей Пушков заявил, что западные лидеры переоценивают свои возможности по поддержке Украины и жизни в условиях санкциях. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Давая обещания Украине поддерживать ее "столько, сколько потребуется", западные лидеры, возможно, делают это в погоне за внешним эффектом, не вполне трезво оценивая, сколько в действительности они способны оказывать такую поддержку и нести бремя собственных санкций в ущерб интересам и нуждам своих стран», — указал он.

Член Совбеза напомнил, что премьер Британии Борис Джонсон еще недавно иронизировал о «конце вечеринки для российских углеводородов», однако в итоге «политическая вечеринка завершилась» для него самого.

Ранее Пушков предостерег Европу от потенциальной «самой большой глупости». Таковой он назвал возможное официальное принятие Украины в состав Евросоюза (ЕС). «Вот тогда Германия и Ко в полной мере познают, что такое "дипломатия по-киевски". Старая Европа уже сделала себя заложницей истеричных и потенциально опасных решений прибалтийских республик», — считает сенатор.