Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Пушков обратился с предупреждением к западным лидерам

Сенатор Пушков: лидеры Запада переоценивают свои возможности по поддержке Украины

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Сенатор Алексей Пушков заявил, что западные лидеры переоценивают свои возможности по поддержке Украины и жизни в условиях санкциях. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Давая обещания Украине поддерживать ее "столько, сколько потребуется", западные лидеры, возможно, делают это в погоне за внешним эффектом, не вполне трезво оценивая, сколько в действительности они способны оказывать такую поддержку и нести бремя собственных санкций в ущерб интересам и нуждам своих стран», — указал он.

Член Совбеза напомнил, что премьер Британии Борис Джонсон еще недавно иронизировал о «конце вечеринки для российских углеводородов», однако в итоге «политическая вечеринка завершилась» для него самого.

Ранее Пушков предостерег Европу от потенциальной «самой большой глупости». Таковой он назвал возможное официальное принятие Украины в состав Евросоюза (ЕС). «Вот тогда Германия и Ко в полной мере познают, что такое "дипломатия по-киевски". Старая Европа уже сделала себя заложницей истеричных и потенциально опасных решений прибалтийских республик», — считает сенатор.

Ударная волна
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Зеленский назвал причину увольнения послов Украины
В ЛНР заявили о продолжении наступления союзных сил к Северску
Травматолог сообщил об опасности летних прогулок босиком
На Украине заявили о бесполезности «Железного купола» против российских ракет
Пушков обратился с предупреждением к западным лидерам
Диетолог предупредила о неприятных последствиях употребления фруктов
Джонсон задумался об уходе из политики
Стало известно о пытках сторонников ЛНР боевиками «Львова»
Врач назвал причину отсутствия аппетита летом
Евросоюз задумал усилить контроль за санкциями против России
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.