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Пушков предостерег Европу от «самой большой глупости»

Сенатор Пушков назвал возможное принятие Украины в ЕС «самой большой глупостью» Европы

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Российский сенатор Алексей Пушков предостерег Европу от потенциальной «самой большой глупости». Таковой в своем Telegram-канале он назвал возможное официальное принятие Украины в состав Евросоюза (ЕС).

«Вот тогда Германия и Ко в полной мере познают, что такое "дипломатия по-киевски". Старая Европа уже сделала себя заложницей истеричных и потенциально опасных решений прибалтийских республик», — считает сенатор.

По словам Пушкова, после принятия Украины в свой состав ЕС будет подвергаться еще большему числу истерик и провокаций, целью которых будет втянуть Европу в войну с Россией. Кроме того, на блок обрушатся неумеренные требования и постоянный политический шантаж. «Собственно, европейцы ощущают это уже сейчас, но предпочитают прятать голову в песок», — отметил сенатор.

Ранее Европе предрекли смену ценностей после вступления Украины в состав ЕС. Политолог Андрей Кортунов убежден, что с экономической точки зрения Украина будет получать большие дотации, так как будет самой бедной страной блока, что может не понравиться другим государствам-членам ЕС.

Синдром отмены: Россия
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Нина Ташевская
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