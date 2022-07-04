Европе предрекли смену ценностей при вступления Украины в ЕС

Политолог Кортунов допустил смену ценностей в Европе после вступления Украины в ЕС

При вступлении Украины в Европейский союз (ЕС) серьезным образом может измениться политический вектор объединения, а также система ценностей. Такое мнение в разговоре с «Лентой.ру» высказал политолог, генеральный директор российского совета по международным делам Андрей Кортунов.

«Что касается политического вектора ЕС, Украина долгое время будет относиться к числу стран, которые Евросоюз долгое время будет дотировать. Одновременно претендовать на лидерство и получение дополнительных субсидий будет легко», — сказал он.

Если Украина войдет в Евросоюз, можно предположить, что центр тяжести внутри организации будет смещаться на восток. Особенно, если учитывать, что не так давно произошел брексит (выход Великобритании из ЕС — прим. «Ленты.ру»), это ослабило западную часть Европейского союза. Смещение вектора на восток может привести к серьезным изменениям в природе этой организации, в ее ценностях Андрей Кортунов политолог

С экономической точки зрения Украина будет получать большие дотации от Евросоюза, так как будет самой бедной его страной, уверен Андрей Кортунов. Это может не понравиться другим странам ЕС, полагает он.

«Она может претендовать на те структурные фонды бюджета ЕС, которые предназначены для выравнивания уровня развития стран-членов. Для ЕС в этом случае наиболее болезненным будет вопрос о субсидировании аграрного сектора Украины, поскольку потребности там очень большие. Аграрное лобби во многих странах Европы очень сильное, которое вряд ли захочет легко расстаться с теми дотациями, которые сейчас идут странам-членам Евросоюза. Здесь будет борьба, трудно сказать, чем она закончится, какой будет бюджет Европейского союза», — считает политолог.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что после того, как республика официально вступит в ЕС, она совместно с Польшей будет реформировать ЕС. По мнению Андрея Кортунова, если сложится устойчивый польско-украинский альянс внутри ЕС, он будет существенно влиять на политику.

«Много будет зависеть от того, кто будет находиться у власти в Польше. Сейчас Польшей управляет партия "Свобода и справедливость". Это правая популистская партия, у которой традиционно сложные отношения с ЕС. Она критикует его за бюрократию, за то, что он берет на себя слишком много функций. Если такая расстановка сил в Польше сохранится, постепенно может быть сформирован блок евроскептиков и националистов. В него войдут многие государства Центральной и Восточной Европы, которые будут состоять из сторонников более глубокой и всеобъемлющей евроинтеграции», — заключил политолог.

Дмитрий Кулеба также сообщил, что после вступления в Евросоюз Киев планирует последовать примеру Польши и просить у сообщества денежные дотации. Он отметил, что Украина хочет вступить в ЕС на максимально выгодных условиях.

Киев подал заявку на вступление в Евросоюз после начала специальной военной операции. 23 июня республика получила статус кандидата на вступление в ЕС.