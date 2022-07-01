В Верховной Раде Украины установили флаг Евросоюза

В зале пленарных заседаний Верховной Рады Украины установили флаг Евросоюза

Флаг Европейского союза (ЕС) установили в зале пленарных заседаний Верховной Рады. Видео с церемонии доступно в официальном Telegram-канале президента Украины Владимира Зеленского.

В торжественном мероприятии приняли участие глава страны Владимир Зеленский и председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, которая присутствовала дистанционно. Она отметила, что евроинтеграция займет много сил и времени, однако Киев уже имеет «очень четкую европейскую перспективу».

В свою очередь, президент Украины сказал, что страна должна стать полноценным членом Евросоюза как можно скорее. «Мы шли в кандидатство 115 дней. И наш путь к членству не должен занимать годы или десятилетия», — добавил он.

23 июня на саммите в Брюсселе главы стран Евросоюза предоставили Украине статус кандидата на вступление в ЕС. Также Киеву был выдвинут ряд условий в области соблюдения верховенства закона и борьбы с коррупцией, которые нужно выполнить даже после получения соответствующего статуса.