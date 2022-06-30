Медведев отреагировал на присвоение Украине статуса кандидата в ЕС

Зампред СБ Медведев счел присвоение Украине статуса кандидата в ЕС «опереточным действием»

Присвоение статуса кандидатов в Евросоюз Украине и Молдавии выглядят, как «опереточные действия». Такими их назвал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев на пленарном заседании X Петербургского международного юридического форума. Его реакцию приводит РИА Новости.

По его мнению, сама Украина не всерьез относится к данному статусу. Медведев предположил, что присвоение статуса появилось, чтобы оказать влияние на Россию.

«Это какие-то опереточные действия, которые сами участники этой постановки не воспринимают всерьез. Желание очень простое: каким-то образом зацепить Россию», — пояснил зампред Совбеза.

Путь в ЕС в последние годы проходит через НАТО, отметил Медведев.

Ранее зампред Совбеза назвал актуальными слова экс-председателя правительства России Виктора Черномырдина о вступлении Украины в ЕС. Политик указывал, что Украина вступит в Евросоюз «после Турции, а Турция никогда».

23 июня на саммите в Брюсселе главы стран Евросоюза предоставили Украине и Молдавии статус кандидатов на вступление в ЕС. Также Киеву был выдвинут ряд условий в области соблюдения верховенства закона и борьбы с коррупцией, которые нужно выполнить даже после получения соответствующего статуса.

Время роста



