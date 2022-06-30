Медведев словами Черномырдина описал совместное будущее Украины и ЕС

Зампред Совбеза Медведев назвал актуальными слова Черномырдина о вступлении Украины в ЕС

Слова бывшего председателя правительства России Виктора Черномырдина о том, что Украина вступит в Евросоюз «после Турции, а Турция никогда», актуальны до сих пор. Об этом заявил замглавы Совета Безопасности Дмитрий Медведев, выступая на пленарном заседании X Петербургского международного юридического форума. Трансляция ведется на телеканале «Россия 1».

Политик, говоря о присвоение статуса кандидатов в ЕС Украине и Молдавии, назвал данные действия «опереточными» и добавил, что сами участники постановки не воспринимают их всерьез.

23 июня на саммите в Брюсселе главы стран Евросоюза предоставили Украине и Молдавии статус кандидатов на вступление в ЕС. Также Киеву был выдвинут ряд условий в области соблюдения верховенства закона и борьбы с коррупцией, которые нужно выполнить даже после получения соответствующего статуса.

В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский приветствовал решение европейских лидеров и назвал этот момент «уникальным и историческим». Кроме того, он поблагодарил главу Евросовета Шарля Мишеля, главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен и всех лидеров европейских стран.