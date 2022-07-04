Кулеба заявил о намерении Украины запрашивать у ЕС дотации в случае вступления

Глава МИД Украины Кулеба заявил о намерении запросить у ЕС дотации в случае вступления

Если Украина войдет в состав Евросоюза, она запросит у сообщества денежные дотации. Об этом заявил глава МИД страны Дмитрий Кулеба, цитату приводит «Коммерсантъ».

В качестве примера Кулеба упомянул Польшу — крупнейшего получателя финансовых дотаций ЕС. По его словам, Варшава «научилась брать европейские деньги и использовать их так, чтобы давали еще больше». По мнению министра, Украине стоит этому поучиться.

Кроме того, совместно с польскими властями Киев хочет добиться реформации ЕС. «Европейский союз будет однозначно реформироваться. Мы вступим в другой Европейский союз. Но пока я не вижу никаких индикаторов, свидетельствующих о том, что тема реформы используется для замедления европейской интеграции», — подчеркнул дипломат.

При этом в начале 2022-го ЕС заморозил 36 миллиардов евро, которые планировал выделить Польше для восстановления от пандемии COVID-19. Страна подала иск в суд, но его не удовлетворили.