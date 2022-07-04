Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Кулеба заявил о намерении Украины запрашивать у ЕС дотации в случае вступления

Глава МИД Украины Кулеба заявил о намерении запросить у ЕС дотации в случае вступления

Фото: Marcus Brandt / Reuters

Если Украина войдет в состав Евросоюза, она запросит у сообщества денежные дотации. Об этом заявил глава МИД страны Дмитрий Кулеба, цитату приводит «Коммерсантъ».

В качестве примера Кулеба упомянул Польшу — крупнейшего получателя финансовых дотаций ЕС. По его словам, Варшава «научилась брать европейские деньги и использовать их так, чтобы давали еще больше». По мнению министра, Украине стоит этому поучиться.

Кроме того, совместно с польскими властями Киев хочет добиться реформации ЕС. «Европейский союз будет однозначно реформироваться. Мы вступим в другой Европейский союз. Но пока я не вижу никаких индикаторов, свидетельствующих о том, что тема реформы используется для замедления европейской интеграции», — подчеркнул дипломат.

При этом в начале 2022-го ЕС заморозил 36 миллиардов евро, которые планировал выделить Польше для восстановления от пандемии COVID-19. Страна подала иск в суд, но его не удовлетворили.

Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
Минобороны сообщило о значительных потерях ВСУ в ЛНР
В Кремле отреагировали на протесты в Каракалпакстане
Россияне описали изменения цен в магазинах
Кремль ответил на вопрос о следующих шагах России после освобождения ЛНР
Главная экономика Европы столкнулась с редкой ситуацией
Блогерша показала идеальное платье для женщин с большой грудью
Анонсирована встреча Путина и Шойгу
Рики Мартина обвинили в домашнем насилии
В Новой Москве прошла спецоперация МВД по ликвидации нарколаборатории
В Донецке обжаловали смертный приговор марокканцу
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.