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Названа дата объявления нового премьера Британии

Имя нового премьер-министра Великобритании станет известно 5 сентября

Фото: Phil Noble / Reuters

Имя нового премьер-министра Великобритании станет известно 5 сентября. Об этом сообщил парламентский комитет Консервативной партии, передает РИА Новости.

Уточняется, что 12 июля завершится выдвижение кандидатов на пост лидера партии, который также станет премьеров. С 13 июля начнется выборный процесс.

Нынешний премьер Борис Джонсон заявил об уходе с поста премьер-министра страны и главы Консервативной партии Британии 7 июля. При этом он продолжит исполнять обязанности до назначения нового премьера.

Поводом стал скандал с заместителем координатора парламентской фракции Консервативной партии Крисом Пинчером. Двое мужчин обвинили его в сексуальных домогательствах. Претензией к Джонсону стало то, что он знал об этом, но назначил Пинчера на правительственный пост.

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Марина Совина
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