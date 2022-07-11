В ЛНР сообщили о взятии под контроль села Богородичное в ДНР

Помощник главы МВД ЛНР Киселев заявил о взятии под контроль села Богородичное в ДНР

Союзные силы взяли под контроль село Богородичное в Донецкой народной республике (ДНР), что способствует организации плацдарма для наступления на Славянск. Об этом сообщил в своем Telegram-канале помощник министра внутренних дел ЛНР Виталий Киселев.

«Союзные силы освободили село Богородичное в ДНР, ведется организация мощного плацдарма для наступления на Славянск», — сообщил Киселев.

Ранее представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко заявил, что союзные силы Донецкой, Луганской народных республик и России взяли под контроль населенные пункты Владимировка и Триполье на территории ДНР. Филипоненко подчеркнул, что в настоящее время продолжается взятие под контроль других территорий ДНР. В частности, был занят курорт «Голубые озера». Украинские военные отступили в район Славянска.