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17-летняя дочь Моники Беллуччи прошлась по подиуму в прозрачном платье

Дева Кассель появилась на показе Dolce & Gabbana Alta Moda в Сицилии в прозрачном платье

Фото: Ernesto Ruscio / Getty Images

Дочь супермодели Моники Беллуччи и актера Венсана Касселя Дева прошлась по подиуму в откровенном наряде. Об этом сообщает издание Paris Match.

17-летняя знаменитость приняла участие в десятом модном показе Dolce & Gabbana Alta Moda в Сицилии в Италии. Известно, что на мероприятии также присутствовали модели Хайди Клум и Моника Беллуччи, актрисы Шэрон Стоун, Дрю Бэрримор, Эмма Робертс, Энн Хэтэуэй, певица Мэрайя Кэри и другие.

Так, Кассель появилась на шоу в корсетном платье из прозрачной ткани, из-под которого виднеется нижнее белье черного цвета. Помимо этого, наряд был украшен кружевом, кристаллами и жемчугом. Свой образ девушка дополнила перчатками выше локтя.

В мае Дева Кассель заговорила по-русски в компании друзей в Лондоне. Одна из ее подруг, русская манекенщица Эмили Бруни, запечатлела ее сидящей за столом в ресторане в белом кроп-топе и кардигане черного цвета, а также с собранными в низкий хвост волосами. На размещенных кадрах знаменитость рассказала, что ее зовут Дева, и раскрыла свой возраст.

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Мария Винар
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