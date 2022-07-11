Daily Mail: ВСУ теряют до 20 тысяч военных в месяц и используют радикальные методы призыва

Вооруженные силы Украины (ВСУ) теряют до 20 тысяч военных в месяц, поэтому представители украинских военкоматов используют радикальные методы призыва. Об этом сообщает британская газета Daily Mail.

По информации газеты, жители Украины озабочены методами мобилизации военнообязанных. Как рассказала одна женщина, чтобы вручить повестку, чиновники догнали 18-летнего велосипедиста. А во Львове мужчинам вручали повестки прямо у входа в церковь. Это вызвало недовольство священников и критику главы Львовской администрации Максима Козицкого. По его словам, рекрутов необходимо искать в торговых центрах, местах отдыха и блокпостах. В Одессе полицейские искали потенциальных солдат на пляже.

Один из жителей Западной Украины поделился с журналистами, что из-за сложившейся ситуации больше не выходит из дома.

Как напомнили в издании, 5 июля был опубликован приказ Валерия Залужного о запрете военнообязанным покидать место жительства без разрешения военкоматов. Вскоре по поручению Владимира Зеленского решение отменили. Однако эта информация отражает количество потерь в ВСУ, считают журналисты.