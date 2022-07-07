Число покидающих Украину резко выросло на фоне приказа Генштаба ВСУ

Поток выезжающих с Украины впервые за 12 дней превысил число въезжающих в страну

Число выезжающих с Украины впервые за 12 дней превысило число въезжающих в страну, сообщает Telegram-канал «RT на русском».

Это произошло на фоне обнародования 5 июля приказа главнокомандующего Вооруженных сил Украины Валерия Залужного о запрете военнообязанным покидать место жительства без разрешения военкоматов.

Документ вызвал сильную критику в украинском обществе. Вскоре по поручению президента Украины Владимира Зеленского решение отменили. Тем не менее от идеи запрета не отказались окончательно, документ отправили на доработку.

Военное положение на Украине ввели 24 февраля, оно продлевается каждый месяц. На следующий день Киев начал всеобщую мобилизацию, которую продлили в мае до 23 августа.