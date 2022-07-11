Правительство нашло способ борьбы с долгостроями в России

Премьер Мишустин объявил о создании в России федерального реестра долгостроев

В России создадут федеральный реестр долгостроев, который поможет бороться с затягиванием сроков возведения зданий и ускорит ввод в эксплуатацию таких объектов. Об этом объявил премьер-министр Михаил Мишустин, пишет ТАСС.

По словам главы правительства, все долгострои находятся в разном состоянии — многие из них даже по окончании работ и оснащении необходимой инфраструктурой не переводятся в число готовых. Найденное властями решение проблемы, считает председатель кабмина, позволит более оперативно решать все формальности.

Мишустин отметил, что в реестре будет собрана необходимая информация для обоснованного подхода к дальнейшей судьбе подобных зданий. «Ведь долгостроев, на которые выделялись бюджетные средства, сегодня в стране тысячи, и каждый из них требует отдельного решения с учетом специфики, к тому же среди них много больниц, поликлиник, детских садиков и других объектов социальной инфраструктуры — тех, которых ждут люди», — пояснил премьер-министр.

Контролировать создание реестра долгостроев Мишустин поручил вице-премьеру Марату Хуснуллину. Глава правительства пояснил, что ситуация с долгостроями касается не только занятых земель, но и замороженных в них средств, а также социальных проблем, решить которые предполагалось с вводом объектов в эксплуатацию.

В марте 2022 года правительство отменило неустойки, штрафы и пени для строительных компаний, нарушающих сроки сдачи жилых домов в эксплуатацию. Как пояснили в кабмине, установленный порядок будет действовать до конца текущего года.