Россияне назвали основные факторы выбора места для отдыха

При выборе места для отдыха россияне в первую очередь обращают внимание на доступность цен

Россияне в качестве основного фактора при выборе места для отдыха назвали доступность цен. Об этом стало известно из исследования сервиса путешествий «Туту.ру», которое поступило в редакцию «Ленты.ру».

Согласно полученным данным, на низкую стоимость товаров и услуг в месте планируемого отдыха в первую очередь обращают внимание 14 процентов соотечественников. Еще 14 процентов респондентов ценят возможность путешествовать по выбранному региону и видеть что-то новое.

Важность наличия культурно-исторических достопримечательностей в месте проведения отпуска является определяющим критерием для 12 процентов опрошенных. При этом столько же отметили, что во время отдыха нуждаются в уединении, тишине и покое.

В меньшей степени на выбор россиян влияет наличие железнодорожного и авиасообщения (по 11 процентов). Климатические условия региона важны для 10 процентов отечественных путешественников, комфортные условия размещения — для 9 процентов, возможность расширить кругозор во время поездки — для 7 процентов россиян, а условия для укрепления здоровья или прохождения курса лечения — для 4 процентов.

Ранее июле сообщилось, что почти четверть соотечественников (24 процента) готовы выделить на летний отпуск в 2022 году бюджет в размере 30-50 тысяч рублей. Кроме того, 17 процентов граждан выделят на отпуск менее 30 тысяч рублей, а 15 процентов — от 50 до 70 тысяч рублей.