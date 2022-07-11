Запорожская администрация заявила о панике в Киеве из-за обещаний «отвоевать юг»

Член администрации Запорожья Рогов заявил о панике в Киеве из-за планов контрнаступления

У киевских властей, в том числе членов команды президента Владимира Зеленского, началась паника из-за планов начать контрнаступление и «отвоевать юг» у российских войск. Об этом в разговоре с РИА Новости заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

Украинский лидер отдал приказ о начале контрнаступления на Херсонскую и Запорожскую области накануне, 10 июля. Он пообещал привлечь к этой операции до одного миллиона военнослужащих, оснащенных западным вооружением.

«Киевский режим несет колоссальные потери и поражения на линии фронта, в то время как на освобожденных российской армией территориях налаживается мирная жизнь, и люди не хотят снова возвращения под контроль Украины», — сказал Рогов.

По его словам, сейчас вблизи зоны боевых действий участились теракты и ракетные обстрелы, от которых страдают в первую очередь гражданские. «Им нужна картинка, чтобы показать, как все плохо на освобожденных территориях», — добавил представитель совета.

Ранее газета The New York Times усомнилась, что США и их союзники будут способны в долгосрочной перспективе продолжать оказывать поддержку Украине, несмотря на соответствующие обещания. Речь идет о возможности этих стран отправлять все новые партии вооружений для ВСУ.