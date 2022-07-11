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В России предложили создать официальный список запрещенных артистов

В Общественной палате России предложили создать официальный список запрещенных артистов
Александр Малькевич

Александр Малькевич. Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Руководитель рабочей группы Общественной палаты России по противодействию распространению недостоверной информации, общественному контролю и безопасности в интернете Александр Малькевич в своем Telegram-канале предложил создать официальный список запрещенных артистов.

Он сослался на неофициальный перечень, опубликованный «Фонтанкой». Издание отмечает, что имена 37 запрещенных музыкантов появились во внутренних чатах промоутеров и организаторов концертов.

Малькевич удивился, что список короткий, а также призвал включить туда юмориста Максима Галкина. По его мнению, перечень должен получить официальный статус.

«И, конечно, такие списки должны быть составлены и в отношении актеров театра и кино, и в отношении руководителей различных НКО, публицистов, журналистов, писателей. Страна должна знать своих героев, над этим, кстати, работает ОП РФ. Но и антигероев все хорошо должны знать для того, чтобы принимать для себя соответствующие решения», — написал Малькевич.

Он также выступил за создание белого списка артистов. В него среди прочих должны войти Николай Басков, Валерия, Григорий Лепс и Лариса Долина.

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