Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Кремль анонсировал встречу Путина и Эрдогана

Кремль анонсировал встречу президентов Путина и Эрдогана

Фото: Vladimir Smirnov / Reuters

Кремль анонсировал встречу президента России Владимира Путина и его турецкого коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана. Она состоится в ближайшее время, сообщается на официальном сайте.

Уточняется, что в преддверии переговоров главы государств обсудили «комплекс вопросов, представляющих взаимный интерес», в том числе активизацию экономического сотрудничества.

Кроме того, особое внимание было уделено задачам «по наращиванию объемов торговли и использованию в расчетах национальных валют, а также продолжению бесперебойных поставок российских энергоносителей». Лидеры двух стран условились тесно сотрудничать на этих направлениях «на уровне сопредседателей двусторонней межправительственной комиссии и руководства профильных ведомств».

11 июля Путин и Эрдоган провели телефонный разговор. В ходе переговоров они обсудили украинский кризис. В канцелярии турецкого президента сообщили, что также «обсуждалась ситуация в Сирии и создание безопасных коридоров для экспорта зерна в Черном море».

Ударная волна
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Курс доллара упал
Собчак высказалась о предложении полностью запретить ЛГБТ-пропаганду в России
Повар-тиктокер перечислил эффективные способы экономить продукты
В России проведут распродажу жилья по старым ценам
Космодром Восточный позволит запускать все космические аппараты из России
Любителям статей облегчат жизнь
Главу российского госучреждения обвинили в получении миллионной взятки
В МИД России высказались о нежелании ЕС решить проблему транзита с Литвой
В США предложили разрешить Украине наносить удары по России
Психолог дала советы при встрече с автохамом
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.