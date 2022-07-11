Кремль анонсировал встречу Путина и Эрдогана

Кремль анонсировал встречу президентов Путина и Эрдогана

Кремль анонсировал встречу президента России Владимира Путина и его турецкого коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана. Она состоится в ближайшее время, сообщается на официальном сайте.

Уточняется, что в преддверии переговоров главы государств обсудили «комплекс вопросов, представляющих взаимный интерес», в том числе активизацию экономического сотрудничества.

Кроме того, особое внимание было уделено задачам «по наращиванию объемов торговли и использованию в расчетах национальных валют, а также продолжению бесперебойных поставок российских энергоносителей». Лидеры двух стран условились тесно сотрудничать на этих направлениях «на уровне сопредседателей двусторонней межправительственной комиссии и руководства профильных ведомств».

11 июля Путин и Эрдоган провели телефонный разговор. В ходе переговоров они обсудили украинский кризис. В канцелярии турецкого президента сообщили, что также «обсуждалась ситуация в Сирии и создание безопасных коридоров для экспорта зерна в Черном море».