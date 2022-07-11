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Все регионы СКФО примут участие в форуме Open Dagestan

Форум Open Dagestan пройдет в 2022 году в расширенном формате

Фото: Елена Афонина / ТАСС

Ежегодный туристический форум Open Dagestan в этом году планируется провести в расширенном формате и привлечь к участию все регионы Северо-Кавказского федерального округа. Об этом сообщает ТАСС.

Мероприятие пройдет в конце сентябре.

«В этом году мы хотим провести форум с привлечением наших коллег из других республик Северного Кавказа, предварительная договоренность об этом была достигнута в ходе федерального совещания по туризму в СКФО, которое прошло в апреле в Дербенте. В таком формате форум пройдет впервые», — рассказал министр по туризму и народным художественным промыслам Дагестана Эмин Мерданов.

Одной из основных площадок форума выбрали центральную площадь Махачкалы, на ней разместятся в том числе подворья районов Дагестана, а также других регионов СКФО.

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Варвара Кошечкина
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